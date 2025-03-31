Hillary Clinton, Bluesky'e katıldı

Hillary Clinton, yeni sosyal medya hesabını Instagram hikayesi ve X üzerinden yaptığı paylaşımlarla doğruladı. Clinton, Bluesky'deki ilk gönderisinde Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimlerine dikkat çekti. Salı günü yapılacak olan seçim, eyaletin siyasi dengesini belirleyerek kürtaj hakları ve seçim haritaları gibi konular üzerinde doğrudan etkili olacak.

MUSK’TAN CUMHURİYETÇİLERE DEV DESTEK

Elon Musk’ın, Cumhuriyetçi aday Brad Schimel’in kampanyasına 20 milyon dolardan fazla bağış yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca, Trump’ın 2024 kampanyasına yaklaşık 250 milyon dolar aktardığı ve Schimel’e oy verecek iki kişiye 1 milyon dolarlık çek verdiği belirtiliyor.

BLUESKY X’E KARŞI GÜÇLENİYOR

X’in sahibi Elon Musk’ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkisi, birçok kişiyi alternatif platformlar aramaya yönlendirdi. Bluesky, açık kaynaklı yapısıyla farklı siyasi görüşlere sahip kullanıcıları çekmeye devam ediyor. Platformun şu an 33 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Clinton ve Obama gibi tanınmış isimlerin katılımıyla, Bluesky’nin X’e karşı meşruiyet kazanma süreci hızlanıyor.