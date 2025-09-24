Hilvan'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı



Kaza, Hilvan-Siverek karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ö. K. yönetimindeki 06 KA 4925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.