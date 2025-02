Him, the Smile & Bloom'un çıkış tarihi belli oldu

Otome türünün dikkat çeken yeni yapımlarından biri olan Him, the Smile & Bloom, 27 Şubat 2025 tarihinde Nintendo Switch ve PC (Steam) platformlarında Batılı oyuncularla buluşuyor. Japonya'da 8 Ağustos 2024'te çıkış yapan ve MintLip tarafından geliştirilen oyun, PQube tarafından yayımlanacak. Switch versiyonu hem dijital hem de fiziksel olarak satışa sunulacak.

MODERN BİR AŞK HİKÂYESİ

Him, the Smile & Bloom, diğer otome oyunlarından farklı bir anlatım tarzı sunuyor. Geleneksel formüllerde ana karakter birden fazla aşk seçeneği arasından tercih yaparken, bu oyun dört farklı çifti odağına alıyor. Hikâye, bir çiçek dükkânı etrafında gelişen romantik ilişkileri konu alıyor. Aşkın ilk kıvılcımlarından, ilişkilerin getirdiği zorluklara kadar birçok yönü işleyen oyun, duygu yüklü bir anlatım sunuyor.

Wataru, Ginnosuke, Hokuto ve Tenya adlı ana karakterler, birbirinden farklı romantik hikâyelerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Her karakterin ilişki dinamiği kendine özgü ve gerçekçi bir derinlik taşıyor. Oyunun dokunaklı hikâyesi, hem yüreklere dokunan anlarla hem de iniş çıkışlarla dolu sahnelerle oyuncuları büyüleyecek.

ON İKİ FARKLI SON, DERİNLİKLİ HİKÂYE

Oyun, her çift için üç farklı son olmak üzere toplamda on iki alternatif sona sahip. Bu sonlar, klasik "iyi" veya "kötü" olarak kategorize edilmek yerine, her ilişkinin kendine özgü bir perspektiften anlatılmasını sağlıyor. Oyuncular, romantik bir yolculuğa çıkarken seçimleriyle karakterlerin hikâyelerini şekillendirebilecekler.

Him, the Smile & Bloom, olgun ve gerçekçi bir anlatım tarzı benimseyerek, aşkın yalnızca büyüleyici yönlerine değil, aynı zamanda karşılaşılabilecek zorluklara da odaklanıyor. Oyun, hayatın içinden gelen duygular ve ilişkiler üzerine düşündüren bir deneyim sunuyor.

SANATSAL VE TEKNİK KALİTE

Oyun, görselliği ve atmosferiyle de dikkat çekiyor. Karakter tasarımları titizlikle hazırlanmış, arka planlar detaylı ve canlı bir şekilde tasarlanmış durumda. Seslendirme sanatçıları, karakterlere daha fazla derinlik katarak oyuncuların duygusal bağ kurmasını kolaylaştırıyor. Oyuncular, en iyi sonlara ulaştıklarında ek sahneler ve yan hikâyelerle ödüllendiriliyor, böylece karakterleri daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar.

Romantik görsel roman türünü sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım olan Him, the Smile & Bloom, duygusal anlatımı ve etkileyici sahneleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. PQube, Genso Manège oyunundan sonra yeni otome projelerini Batılı oyuncularla buluşturmaya devam ediyor.