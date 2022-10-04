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Çığ düştü 10 dağcı hayatını kaybetti

Himalayalar'a tırmanan 29 dağcı meydana gelen çığ nedeni ile kar kütlesinin altında kaldı. Meydana gelen afet nedeni ile 10 dağcı hayatını kaybederken 11 dağcı ise kayboldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:02
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Himalayalar'da çığ düştü 10 dağcı hayatını kaybetti!

Çığ düştü 10 dağcı hayatını kaybetti
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Milli Gazete'nin haberine göre, Himalayalar'da meydana gelen çığ çok sayıda dağcının ölümüne neden oldu.

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda 29 dağcının bulunduğu bir zirvede çığ düştüğünü açıkladı.

Kumar, 8 dağcının kurtarıldığı ve tedavi altına alındığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Press Truth India sitesi ise 10 dağcının öldüğü, 11 dağcının kayıp olduğunu duyurdu.

Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu yetkilisi Amit Chowdhary de "Hint dağcılık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir dağcı stajyer grubu çığda öldü." açıklamasında bulundu.

Uttarakhand eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan ordusunun kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ekipler görevlendirdiğini ifade etti.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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