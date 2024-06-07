Himalayalar’ın zirvesinde 14 ceset

Kaynak: AA
Himalayalar’ın zirvesinde 14 ceset

Nepal ordusu, bu sene Himalayalar’daki Everest, Nuptse ve Lhotse Dağları zirvelerinden 11 ton çöp toplandığını, 4 ceset ve 1 iskelet bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in de aralarında bulunduğu Himalayalar'daki bazı dağların yıllık temizliği yapıldı. Nepal ordusunun gerçekleştirdiği açıklamada, toplamda 55 gün süren temizliğin ardından Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarının zirvelerinden 11 ton çöp toplandığı, 4 ceset ve bir iskelet çıkarıldığı ifade edildi.

1accd213ed100c66cb04fe9ed53a4b99.jpgYapılan açıklamada, 5 yılda toplamda 119 ton çöp, 14 ceset ve birkaç iskelet çıkarıldığı belirtilirken Nepal Turizm Departmanı Dağcılık Direktörü Rakesh Gurung tarafından gerçekleştirilen açıklamada, hükümetin gelecekte çöplerin toplanması için daha fazla bütçe ayırmayı planladığı iletildi.

Gurung, hükümetin, dağdaki kalabalığı azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla zirveye tırmanmaya çalışan dağcı sayısının azalması için çabaladığını kaydederken Everest Dağı'nda toplam 50 tondan fazla atık ve 200'den fazla cesedin bulunduğu düşünülüyor.

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