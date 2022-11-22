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Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç neden öldü?

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Spor medyasının önemli isimlerinden biri olan Hıncal Uluç sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Peki, Hıncal Uluç neden öldü? Hıncal Uluç kimdir?

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:30
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Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç neden öldü?

Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç neden öldü?
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Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hıncal Uluç hayatını kaybetti. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Hıncal Uluç bir dönem manken Ece Gürsel ile birlikteliğiyle magazin gündemine damga vurmuştu. Peki, Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç neden öldü?

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. Hıncal Uluç’un vefatı ardından yaşamına dair pek çok ayrıntı arama motorlarında ‘Hıncal Uluç kimdir?’ şeklinde araştırılıyor.

Hıncal Uluç sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınmış ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınmıştı, Hıncal Uluç 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

Hıncal Uluç daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı.

1957'de Ankara'da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Hıncal Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev yaptı. Hıncal Uluç bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı.

1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor'da yorumculuk yapmaktaydı.

Uzun süredir spor yazarlığı ve yorumculuk yapan Hıncal Uluç, spor medyasındaki kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı.

Hıncal Uluç önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

HINCAL ULUÇ EVLİ MİYDİ, EŞİ KİMDİR?

Hıncal Uluç, bir kez evlenmiş ve boşanmıştır. 1977 yılında Holly Hartquist ile evlenen Hıncal Uluç'un evliliği 1983 yılında sona erdi.

Hıncal Uluç bir dönem ünlü manken Ece Gürsel ile sevgiliydi.

HINCAL ULUÇ'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Eski eşi Holly Hartquist ile 1983 yılında yollarını ayıran Hıncal Uluç'un çocuğu bulunmuyor.

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