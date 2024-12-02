Hindi hırsızları yılbaşı yaklaşırken harekete geçti! Kümeslere dadandılar

İstanbul'da lüks restoranlarda 10 bin TL'ye satılan yılbaşı hindisi, hırsızların hedefi oldu. Yeni yıla sayılı günler kala kümeslere dadanan hırsızlar kamerayla görüntülendi. Hindilerin sahibi olan Nurullah Sarıdağ, hırsızlığa tepki gösterdi.

Yeni yıl yemeği olarak adlandırılan Hindi, yılbaşına sayılı günler kala hırsızların hedefi oldu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir ahıra gelen 2 kişi, içeride olan hindilerden 3 tanesini beraberinde getirdikleri çuvala koyarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hindilerin sahibi olan Nurullah Sarıdağ, duruma tepki gösterdi.

"YILBAŞI HAZIRLIĞI YAPIYORLAR"

Çalınan hayvanlara bakan Nurullah Sarıdağ,"Biz Burada kendimizce birkaç tane hayvan besliyoruz. Biz besliyoruz büyütüyoruz zamanı geldi mi çalıp götürüyorlar. Bu yaz beş hayvanım çalındı. Şimdi de üç tane daha hayvanım çalındı. Gece gelmişler çuvalın içine koyup götürmüşler. Tavuklar da vardı ama onları almamışlar şimdi hindiler para ettiği için hindiler götürmüşler. Şimdi birkaç gün ara verecekler sonra yine gelecekler. Biz kendimiz satsak ortalama 3 bin TL falan ediyor değeri. Burada sürekli hırsızlık olayları oluyor. Burada güvenlik kamerası da vardı hırsızlık anı kamera tarafından kaydedildi. Gelen kişiler yüzlerine maske takmışlar. Yılbaşı dolayısıyla hazırlık yapıyorlar" dedi.