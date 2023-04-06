Hindiba çayı gut hastalığına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Hindiba çayının faydaları dikkat çekti.

Gut hastalığı sürecinde bitkisel çaylardan faydalanabileceğiniz ifade edildi. Bu çaylardan birinin de Hindiba çayı olduğu vurgulandı.

Düzenli olacak şekilde gün içinde 1 fincan hindiba çayı tüketenlerin, gut ağrısından kurtulduğu ve eklemlerinin rahatladığı gözlemlenmiştir.

Hindiba çayı eklem hastalıklarına ve romatizma hastalığına çok iyi gelmektedir. Eğer bir süre düzenli şekilde içerseniz gut rahatsızlığını da iyileştirebilirsiniz.

HİNDİBA ÇAYININ FAYDALARI

-Kansızlığa İyi Gelir

-Tansiyonu Dengeler

-İdrar Söktürücüdür

-Sinirleri Yatıştırır

-Kas ve Kemik Gelişimini Destekler

-Sindirim Sistemini Düzenler

-Kan Şekerini Dengeler

-Cilt Hastalıklarına İyi Gelir

-Zayıflamaya Yardımcıdır

-Kanser Tedavisinde İçilebilir

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karahindiba çayından faydalanabilmek için 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış karahindiba 1 bardak suda akşamdan beklemeli.

Sabah uyandığınızda birkaç dakika kaynatmalısınız.

Daha sonra demini alması için beklemeniz gereklidir.

Demini aldıktan sonra süzme işleminden geçirin ve iki parçada yani kahvaltı öncesi ve sonrası olacak şekilde tüketin.

Şifalı karahindiba çayı İbrahim Saraçoğlu tarafından bu şekilde demlenmesi önerilmiştir.