Hindistan, 3 İsveçli misyoneri sınır dışı ediyor

AA'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, 3 kişinin, Assam eyaletindeki Naharkatiya bölgesinde gözaltına alındığını ve turist vizelerinin şartlarını ihlal ettikleri için her birine 500 dolar para cezası verildiğini söyledi.
Misyonerlik faaliyetinde bulunarak vizelerini ihlal ettiği belirtilen 3 İsveç vatandaşının sınır dışı edileceği belirtildi.
Assam eyaleti polis memuru G.P. Singh, Marcus Bloom, Hanna Bloom ve Susanna Hakansson adındaki 3 kişinin Yeni Delhi'ye gönderildiğini, geceyi Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda geçireceklerini aktardı.
Singh, söz konusu 3 kişinin yarın sınır dışı edilerek Stockholm'e uçacağını belirtti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.