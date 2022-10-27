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Hindistan, 3 İsveçli misyoneri sınır dışı ediyor

Hindistan'da Hristiyanlığı yaymaya çalışan 3 İsveç vatandaşı sınır dışı edeceğini bildirdi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:58
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Hindistan, 3 İsveçli misyoneri sınır dışı edeceğini bildirdi

Hindistan, 3 İsveçli misyoneri sınır dışı ediyor
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AA'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, 3 kişinin, Assam eyaletindeki Naharkatiya bölgesinde gözaltına alındığını ve turist vizelerinin şartlarını ihlal ettikleri için her birine 500 dolar para cezası verildiğini söyledi.

Misyonerlik faaliyetinde bulunarak vizelerini ihlal ettiği belirtilen 3 İsveç vatandaşının sınır dışı edileceği belirtildi.

Assam eyaleti polis memuru G.P. Singh, Marcus Bloom, Hanna Bloom ve Susanna Hakansson adındaki 3 kişinin Yeni Delhi'ye gönderildiğini, geceyi Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda geçireceklerini aktardı.

Singh, söz konusu 3 kişinin yarın sınır dışı edilerek Stockholm'e uçacağını belirtti.

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