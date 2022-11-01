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Hindistan Başbakanı köprü faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gujarat eyaletinde köprü faciasının yaşandığı Morbi kentini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 19:23
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Hindistan Başbakanı köprü faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti

Hindistan Başbakanı köprü faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, köprü faciasının yaşandığı Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentini ziyaret etti. Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprünün çökmesi sonucu yaşanan facia sonrası bölgede incelemelerde bulunan Modi, yetkililerle üst düzey toplantı gerçekleştirdi.

Köprü faciası ile ilgili "ayrıntılı ve kapsamlı" bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirten Modi, köprü faciasından yaralı olarak kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

KÖPRÜYÜ SAATÇİLİK FİRMASI YAPMIŞ

Delhi Eyalet Başbaşkanı Arvind Kejriwal ise yaptığı açıklamada, köprü faciasının "büyük bir yolsuzluğun" sonucu olduğunu belirtti. Köprünün bakımı ve işletilmesi için geçtiğimiz mart ayında 15 yıllık sözleşme imzalayan Oreva Group'u eleştiren Kejriwal, “Köprü inşaatı tecrübesi olmayan bir saatçilik firmasının bunu yapmasına neden izin verildi?” dedi.

KÖPRÜ FAİCASINDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Facia ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında Oreva Group'un yöneticileri, köprüdeki bilet memurları ve güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ifade edilmişti. Başmüfettiş Ashok Yadav, facia ile ilgili polisin özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu belirtmiş, “Suçluların kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kimseyi bağışlamayacağız" demişti. Oreva Group’a ise Gujarat eyaleti tarafından cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer ihlallerden dava açılmıştı.

141 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Üzerinde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprü, 30 Ekim’de yerel saatle 18.30 sıralarında çökmüş, faciada 141 kişi hayatını kaybetmişti. 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi döneminde inşa edilen yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprü, 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açılmıştı. (İHA)                                  

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