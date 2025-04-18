Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile görüştü

Hindsitan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.H

HİNDİSTAN, (DHA) - HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirtti. Modi, Musk ile iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliği imkanlarını görüştüklerini vurgulayarak, Hindistan'ın bu alanlarda ABD ile iş birliğini geliştirmede kararlı'olduğunu aktardı.

Son Haberler
Samsunspor'da Marc Bola takımla çalıştı
Samsunspor'da Marc Bola takımla çalıştı
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklamalar!
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklamalar!
2025 TUS sonuçları açıklandı. Binlerce tıp mezunu heyecanla bekliyordu
2025 TUS sonuçları açıklandı. Binlerce tıp mezunu heyecanla bekliyordu
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya şampiyon oldu
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya şampiyon oldu
Afgan göçmenlere Pakistan’dan 30 Nisan uyarısı! 80 binden fazla sınır dışı...
Afgan göçmenlere Pakistan’dan 30 Nisan uyarısı!