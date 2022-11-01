Hindistan Başbakanı Modi'den asma köprünün çöktüğü Gujarat eyaletini ziyaret

NDTV'nin haberine göre, Gujarat eyaletinin Morbi bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret eden Modi, yaralılarla görüşmesinin ardından bölgedeki arama kurtarma operasyonları yetkilileriyle bir araya geldi.

Bölgedeki durumu görüşmek için bir toplantı düzenleyen Modi, yetkililerden olaydan etkilenen ailelerle iletişime geçmelerini ve bu ailelere sağlanabilecek her türlü yardımın yapılmasını istedi.

Modi, olayla bağlantılı tüm unsurların detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu ve kazadan çıkarılacak derslerin hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden 26 kişinin aileleriyle de buluşan Modi, hastane ve olay yeri ziyaretlerinin ardından, bölgedeki emniyet teşkilatıyla da bir görüşme gerçekleştirdi.

Modi'ye ziyaretinde Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel eşlik etti.

Olay

Dün, Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında Machhu Nehri’ne kurulu asma yaya köprüsü, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Yerel basında yer alan görüntülerde bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındıkları görülmüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullanmıştı.

Modi, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini açıklamıştı.

141 kişinin ölümüne sebep olan olaya ilişkin 9 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Köprü, geçen hafta ulaşıma açıldı

Sömürge döneminden kalan 230 metre uzunluğundaki köprünün, 6 aylık bakım sürecinin ardından geçen hafta ulaşıma açıldığı belirtildi.

Muhalefet partileri, olayın yaşandığı köprüde gerekli teknik kontrolleri sağlamadığı ve köprünün yük kapasitesine ilişkin yeterli değerlendirmeleri yapmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Diwali (Işık) Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda kişi, turistik Morbi kasabasına gelmişti.