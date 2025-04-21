Hindistan borsalarında bahar rüzgarı

Hindistan borsaları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bombay Borsası BSE Sensex, pazartesi sabahı itibarıyla 795 puanlık artışla 79.344 seviyesine ulaşarak yüzde 1 oranında yükseldi. Bu performansla birlikte endeks, son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Teknoloji, metal, finansal hizmetler, otomotiv ve hem kamu hem de özel bankacılık sektöründeki hisselerdeki artışlar, yükselişi destekleyen ana unsurlar oldu.

BEŞ GÜNLÜK YÜKSELİŞ SERİSİ SÜRÜYOR

BSE Sensex, art arda beşinci işlem gününde de değer kazandı. Paskalya tatilinin ardından piyasalarda yeniden işlem yapılmaya başlanmasıyla birlikte yatırımcıların güveni de arttı. Hindistan ile ABD arasında yürütülen ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlar doğurabileceği beklentisi, piyasalardaki pozitif havayı güçlendirdi. Ayrıca bazı ürünlerdeki tarifelerin ertelenmesi ve belirli kalemlerdeki vergi muafiyetleri de ekonomik endişeleri hafifletti.

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NİFTY 50 REKORA KOŞTU

Hindistan’ın önde gelen borsa endekslerinden Nifty 50 de yüzde 1 oranında artış göstererek 24.100 seviyesine yaklaştı. Özellikle IndusInd Bank yüzde 5,6 değer kazanarak dikkat çekti. Tech Mahindra hisseleri yüzde 3,9 yükseldi. Devlete ait State Bank of India ve özel sektör temsilcisi Axis Bank da yüzde 2,9 oranında prim yaptı. ICICI Bank ise yüzde 0,7 değer kazandı. Banka, 2025 mali yılı dördüncü çeyreğinde net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak yatırımcılardan olumlu not aldı.

HDFC BANK VE DİĞER DEVLER RAPORLARINI AÇIKLADI

Hindistan’ın en büyük özel bankalarından HDFC Bank, 2025 mali yılı dördüncü çeyreğinde net kârını yıllık bazda yüzde 7 oranında artırdığını duyurdu. Bu gelişme bankanın hisselerinde yüzde 1’lik bir yükselişle karşılık buldu. Gün içinde Mahindra Logistics ve Tata Investment gibi 16 büyük şirketin daha bilanço açıklaması yapması bekleniyor. Bu açıklamaların da piyasa üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

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KÜRESEL TİCARET UMUDU HİNDİSTAN’I GÜÇLENDİRİYOR

Ekonomistler, Hindistan borsalarındaki bu yükselişin sadece iç dinamiklerle sınırlı olmadığını vurguluyor. Özellikle ABD ile yürütülen stratejik ticaret görüşmelerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması halinde Hindistan ekonomisinin küresel ölçekte daha avantajlı bir konuma gelebileceği ifade ediliyor. Tarife ertelemeleri ve ürün muafiyetleri de bu süreci destekleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

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PİYASA UZMANLARI TEMKİNLİ İYİMSER

Borsa analistleri, Hindistan borsalarının teknik anlamda güçlü sinyaller verdiğini belirtiyor. Ancak yaklaşan genel seçimler, küresel ekonomik görünüm ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası gibi dışsal faktörlerin hâlen belirsizlik oluşturduğunu vurguluyorlar. Yine de teknoloji ve bankacılık sektörlerinin öncülüğünde devam eden yükselişin yatırımcı güvenini artırdığı görülüyor.