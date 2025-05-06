Hindistan borsası düşüşe geçti

Hindistan Borsası Salı günü sabah seansında yüzde 0,3 oranında düşerek 239 puan kayıpla 80.557 seviyesine indi. Bu gerileme, BSE Sensex endeksinin önceki gün ulaştığı 13 haftalık zirveden dönüşünü işaret etti. Düşüşte en fazla kaybı ilaç sektörü yaşadı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi temkinli kaldı. Wall Street’te tarifelerle ilgili endişelerin artmasıyla yaşanan gece düşüşü de Hindistan piyasasına olumsuz yansıdı.

Öte yandan Çin’de özel sektör hizmetlerindeki yavaşlama da piyasa duyarlılığını zayıflattı. Özel bir anket, Çin ana karasında hizmet sektörünün son yedi ayın en düşük hızında büyüdüğünü gösterdi.

Yurtiçinde ise Hindistan özel sektör büyümesi revize edilerek aşağı çekildi. Ancak imalat ve hizmet sektörlerindeki güçlü performans sayesinde büyüme son sekiz ayın en hızlı seviyesinde kaldı.

Nifty 50 endeksi de yüzde 0,3 oranında düşerek 24.400 seviyesinin altına geriledi. Özellikle Adani Ports yüzde 1,6, Bajaj Finance yüzde 1,3, SBI yüzde 1,3 ve NTPC yüzde 1,2 oranında değer kaybetti.