Hindistan borsasında geri dönüş rüzgarı

Hindistan borsası Salı günü sabah saatlerinde yaşanan 297 puanlık (%0.4) artışla toparlanma sinyalleri verdi. Sensex, 78.262 seviyesine ulaşırken Nifty 50 de %0.6 artarak 23.700’ün üzerine çıktı. Bu yükseliş, önceki seansın son üç ayın en kötü kapanışı olmasının ardından dikkat çekti.

Yatırımcılar, Wall Street’teki S&P ve Nasdaq endekslerinin teknoloji hisselerindeki yükselişle pozitif kapanış yapmasını izledi. Hindistan piyasasında Titan (%1.9), Asian Paints (%1.2), Reliance Industries (%1.2), Nestle India (%0.9) ve Adani Ports (%0.8) gibi hisseler sabah saatlerinde kazanç sağlayanlar arasında yer aldı.

HMPV VE BANKACILIK KRİZİ GÖLGESİNDE

Son dönemde Hindistan’da yayılan HMPV salgını, yatırımcılar arasında endişelere neden oldu. Ayrıca bankacılık sektöründeki düşüşler de piyasalarda olumsuz bir hava yarattı. Ancak teknoloji, enerji ve bankacılık gibi kritik sektörlerde görülen toparlanma, bu olumsuz etkileri kısmen telafi etti.

Hindistan piyasalarında ayrıca çeyrek dönemlik iş güncellemelerine ve üçüncü çeyrek sonuçlarının başlamasına yönelik beklentiler yatırımcılar için odak noktası oldu. Yatırımcılar, ABD’de açıklanacak istihdam verilerinin, Federal Rezerv’in bu ayki para politikası kararlarına ışık tutmasını bekliyor.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖR VE HİSSELER

Semikonduktör (yarı iletken) hisseleri, küresel piyasalardaki yükselişin lokomotifi oldu. Hindistan’da da özellikle teknoloji ve enerji sektörleri kazançlar sağlamaya devam ediyor. Bankacılık sektöründeki toparlanma sinyalleri ise piyasa geneline güven verdi.

Öte yandan, HMPV salgını ve ABD merkez bankası Fed’in faiz artırımına dair olası kararları, piyasalardaki belirsizliğin temel nedenleri arasında yer alıyor. Ancak, Hindistan borsasının günü pozitif seyirle tamamlaması, yatırımcıların tedirginliğini bir nebze hafifletti.

Hindistan’da enflasyon düştü

BEKLENTİLER

Borsa uzmanları, Hindistan piyasalarının HMPV salgınına rağmen dirençli bir performans sergileyebileceğini belirtiyor. Ancak, ABD verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi dikkatle izlenmeye devam edecek. Yatırımcılar, çeyrek sonuçların yanı sıra küresel ekonomik gelişmelere odaklanmış durumda.