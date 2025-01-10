Hindistan Borsası'nda haftanın son işlem gününde 266 puan artış

Hindistan Borsası, sabah işlemlerinde 266 puanlık (%0,3) artışla 77.885 seviyesine yükseldi. Özellikle teknoloji sektöründeki güçlü performans, son iki seanstaki kayıpların ardından toparlanmaya öncülük etti. Nifty IT endeksi %2,5 artış kaydederken, TCS hisselerindeki yükseliş dikkat çekti.

TCS, üçüncü çeyrek konsolide net kârında %12'lik bir büyüme kaydetti ve bu, beklentilerle uyumlu bir sonuç oldu. Şirketin hisse değeri %4,7 oranında artarken, LTIMindtree (%4,2), Tech Mahindra (%3,2), Wipro (%2,8) ve Persistent Systems (%2,1) gibi diğer teknoloji devleri de güçlü performans sergiledi.

KARIŞIK SONUÇLAR PİYASA ÜZERİNDEKİ BASKIYI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Tata Elxsi hisseleri, üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından %6,4 oranında değer kaybetti. IREDA da %2,3 düşüşle yatırımcıların satış baskısına maruz kaldı. BSE Sensex, hafta genelinde %2'lik kayıpla üst üste üçüncü haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

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EKONOMİK BELİRSİZLİKLER GÜNDEMDE

Borsa üzerindeki baskının temel sebepleri arasında hayal kırıklığı yaratan çeyrek sonuçları, yavaşlayan GSYH büyüme oranları, yüksek Hazine getirileri ve ABD'nin uygulamayı planladığı ek tarifelere yönelik belirsizlik yer alıyor. Bu faktörler, yatırımcıların temkinli kalmasına ve piyasa genelinde volatilitenin artmasına yol açıyor.

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ÇEYREK SONUÇLARI ODAKTA

Yatırımcılar, üçüncü çeyrek kazanç raporlarını yakından izlemeye devam ediyor. Özellikle teknoloji sektöründeki pozitif performans, piyasa için umut verici bir sinyal olarak görülüyor. Ancak diğer sektörlerdeki zayıf sonuçlar, genel toparlanmayı sınırlıyor.

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GENEL GÖRÜNÜM

Hindistan Borsası’nda kısa vadeli kazanımlar yaşansa da, ekonomik göstergeler ve dış etkenler yatırımcıların güvenini sınamaya devam ediyor. Piyasa analistleri, teknoloji sektöründeki olumlu seyri, genel piyasa performansının anahtarı olarak değerlendiriyor.