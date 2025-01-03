Hindistan buğday depolama kapasitesini üç katına çıkarıyor

Hindistan, buğday depolama kapasitesini önümüzdeki üç yıl içinde üç katına çıkararak 9 milyon tona ulaştırmayı planlıyor. Bu hedef, mevcut 2,8 milyon tonluk kapasitenin önemli ölçüde artırılmasını içeriyor. Bu projeler, 15 milyar dolarlık yatırım programının bir parçası olarak duyuruldu.

GIDA GÜVENLİĞİ VE MODERN DEPOLAMA HEDEFİ

Hindistan hükümeti, beş yıl içinde ülke genelinde binlerce depo ve silo inşa ederek toplam 70 milyon tonluk tahıl depolama kapasitesi oluşturmayı planlıyor. Bu hedef, Hindistan'ın yıllık tahıl üretiminin tamamını depolayabilecek kapasiteye ulaşmayı amaçlıyor. Gıda Güvenliği Yasası kapsamında Hindistan Gıda Kurumu (FCI), 40 ila 50 milyon ton arasında buğday ve pirinç depoluyor. Ancak mevcut depolama kapasitesi, ülkenin toplam tahıl üretiminin yalnızca %47'sini karşılayabiliyor.

LOJİSTİK VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Eğer başarılı bir şekilde uygulanırsa, bu girişim, kötü depolama koşulları nedeniyle boşa giden tahıl miktarını azaltacak. Ayrıca uzun mesafeli nakliyat ihtiyacını düşürecek, taşıma maliyetlerini azaltacak ve tedarik zinciri verimliliğini artıracak. Hindistan, dünyanın en büyük ikinci buğday ve pirinç üreticisi olmasına rağmen, hasat sonrası kayıpların önüne geçmek için daha modern tahıl depolama tesislerine ihtiyaç duyuyor.

YENİ SİLO PROJELERİ

FCI, hali hazırda 1 milyon ve 2 milyon tonluk siloların yapımını tamamladı. Bu kapsamda, ülke genelinde 196 noktada buğday silolarının inşa edilmesi planlanıyor. Hükümet, bu yatırımlarla tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamayı ve gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

BÜYÜYEN NÜFUS VE DEPOLAMA İHTİYACI

1,4 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, artan tahıl üretimiyle birlikte daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu yeni girişim, hem Hindistan'ın gıda güvenliğini artıracak hem de tarım sektörünün geleceğini güvence altına alacak.