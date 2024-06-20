Hindistan değil Alanya Barlar Sokağı. Bir erkeğe 15 erkek düşüyor

Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Alanya bu kez adından ilginç bir haberle söz ettiriyor. Dün gece Alanya Barlar Sokağı’nda çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Erkeklerin sayısının çokluğu ve sokakta hiç kadın olmaması olay yarattı. Sosyal medya kullanıcı ise bu görüntülere birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

Hemen hemen her erkeğin benzer saç kesimi ve tarzı ise tartışmalara neden oldu.

İşte sosyal medyadaki ilginç yorumlar:

-Buraya ne insanlar aileleri ile gider ne de turist gelir...

-Hindistan gibi geldi bana.

-20 yılda dünyanın en çirkin ülkelerinden biri olduk.

-Şöyle bir ortama ailenle gitmek tercih edilebilir bir şey değil.

-Girişte saç kontrolü mü vardı? Bu tip olmayanı almamışlar.

-İğne, kendine düşecek yer bulamaz.

-Bir de bunlar İstanbul'a geri dönecekler.

-Arizona kertenkele sokağı