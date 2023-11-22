Hindistan Donanması BrahMos füzesini test etti

Yeni Delhi yönetimi, Salı ve Çarşamba günü art arda iki fırlatma gerçekleştirerek BrahMos füzesini test ettiğini duyurdu.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Hindistan Donanması BrahMos füzesini test etti

Yeni Delhi yönetimi, Rusya ile birlikte Hindistan'da geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzeyi başarıyla test etti. Bu füzenin, Hindistan’ın yerli olarak üretilen ilk deniz füzesi olduğu açıklandı.

ANI haber ajansının bildirdiğine göre tatbikat, Salı ve Çarşamba günü BrahMos füzelerini fırlatan, Hindistan Donanması'nın en son yerli gizli güdümlü füze destroyeri INS Imphal tarafından gerçekleştirildi.

Haberde, test edilen füzeyle birlikte Hindistan Donanması’nın savaşa hazır olma ve ülkenin artan gemi inşa yeteneklerine odaklandığının altı çizildi. BrahMos füzelerinin, hizmete alınmadan önce ilk kez bir savaş gemisinden ateşlendiği bildirildi.

Seyir füzeleri olan BrahMos, Hindistan ve Rusya tarafından geliştirildi. Başlangıçta 290 km menzile sahip olduğu, daha sonra da 450 ila 500 km arasına genişletildiği açıklandı.

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