Hindistan enflasyonu son 5 yılın dibinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan enflasyonu son 5 yılın dibinde

Hindistan'da tüketici fiyat enflasyonu Mayıs 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 2,82'ye düştü. Bu düşüş, piyasa beklentilerini aşarak Hindistan Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme çerçevesindeki alt tolerans eşiği olan yüzde 2'ye yaklaştı.

Nisan ayındaki yüzde 3,16'lık enflasyon oranından önemli bir düşüş kaydeden Mayıs ayı verileri, özellikle gıda enflasyonundaki keskin gerileme sayesinde gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetinin neredeyse yarısını oluşturan gıda enflasyonu, yüzde 0,99 ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bakliyat, sebzeler, meyveler, tahıllar, şekerli ürünler ve yumurta fiyatlarındaki rahatlama bu düşüşte etkili oldu.

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ENERJİ VE DİĞER KALEMLERDE DURUM

Akaryakıt ve aydınlatma enflasyonu da Nisan'daki yüzde 2,92'den yüzde 2,78'e gerileyerek ılımlı bir seyir izledi. Bununla birlikte, barınma (yüzde 3,16), eğitim (yüzde 4,12), sağlık (yüzde 4,34) ile ulaştırma ve iletişim (yüzde 3,85) gibi kategorilerde enflasyon ya sabit kaldı ya da hafifçe yükseldi. Bu veriler, Hindistan İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı (MOSPI) tarafından açıklandı. Hindistan Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki başarısı, küresel piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.

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