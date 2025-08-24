Hindistan, IADWS’yi test etti

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, tamamen yerli teknolojiden oluşan Entegre Hava Savunma Silah Sistemi’nin (IADWS) ilk uçuş testlerinin 23 Ağustos’ta Odisha açıklarında başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Singh, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, IADWS'nin tamamı yerli Hızlı Tepkili Yüzeyden Havaya Füze, Gelişmiş Çok Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi füzeleri ve yüksek güçlü lazer tabanlı Yönlendirilmiş Enerji Silahı'ndan oluşan çok katmanlı bir hava savunma sistemi olduğunu bildirerek, sistemin önemli tesisleri düşman hava tehditlerine karşı koruyacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Savunma Bakanı Singh, IADWS’nin ilk uçuş testlerinin dün yerel saatle 12.30 civarında Odisha açıklarında başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Singh, “Bu benzersiz uçuş testi, ülkemizin çok katmanlı hava savunma kabiliyetini ortaya koymuş ve düşman hava tehditlerine karşı önemli tesislerin bölge savunmasını güçlendirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.