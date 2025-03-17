Hindistan ile Yeni Zelanda, 10 yıl aradan sonra yeniden başlıyor!

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Piyush Goyal'ın Yeni Zelandalı mevkidaşı Todd McClay ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, Yeni Zelanda ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini nisan ayında yeniden başlatma kararının alındığı aktarılan açıklamada, "Müzakerelerde tedarik zinciri entegrasyonunu geliştiren ve pazar erişimini iyileştiren dengeli sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da 4 gün sürecek resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yeni Delhi'de konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Hindistan ile serbest ticaret müzakerelerini başlatma kararını ülkesi için "harika bir kazanç" olarak niteleyen Luxon, "Hindistan, Yeni Zelanda için önemli bir potansiyele sahip. Gelecek 10 yılda Yeni Zelanda'nın ihracatının ikiye katlanmasında önemli rol oynayacak." dedi.

Luxon, ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapacağı görüşmede bölgedeki barış ve refahın temini için atılacak adımları istişare edeceğini vurguladı.

Hindistan ile Yeni Zelanda arasında 2011'den 2015'e kadar süren serbest ticaret görüşmeleri, ithal edilecek süt ve süt ürünlerinin yerel Hint üreticilerini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.