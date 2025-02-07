Hindistan Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Hindistan Merkez Bankası (Reserve Bank of India – RBI), Şubat ayındaki toplantısında, kilit repo faizini 25 baz puan indirerek %6.25 seviyesine çekti. Bu hamle, Mayıs 2020’den bu yana ilk faiz indiriminin uygulanması anlamına gelirken, piyasa beklentileriyle de tam uyum içerisindeydi. Bu karar sayesinde borçlanma maliyetleri, Ocak 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşırken, ülke ekonomisinin küresel ticaret belirsizliği ve yavaşlayan büyüme sinyalleri karşısında desteklenmesi hedefleniyor.

Ayrıca, RBI yetkilileri bu faiz indirimi kararını, valisi Sanjay Malhotra’nın ilk para politikası değerlendirmesi sırasında kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası, ekonomik görünüm açısından FY2025-26 döneminde %6.7’lik bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme beklentisi bildirirken, genel enflasyon hedefini %4.2 olarak korumaya devam edecek. Bu kapsamda, enflasyon oranı için çeyrek bazında yapılan tahminlerde; Q1’de %4.5, Q2’de %4.0 ve Q3’de %3.8 değerleri öngörülüyor. Yeni mahsullerin piyasaya sürülmesiyle birlikte özellikle gıda enflasyonunda görülebilecek yavaşlamaya dikkat çekiliyor.

Zimbabwe Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

RBI, para politikası araçlarında da önemli bir duruş sergileyerek, stand deposit facility (SDF) oranını %6.25 seviyesinde sabit tutarken, marjinal stand facility (MSF) ve banka faiz oranlarını %6.75’te değiştirmedi. Aralık ayında 50 baz puan indirime gidilmesinin ardından nakit rezerv oranı (Cash Reserve Ratio – CRR) %4 seviyesinde korunmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu tarihi faiz indiriminin Hindistan ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmek ve büyümeyi teşvik etmek adına stratejik bir adım olduğunu belirtiyor. Ekonomistler, düşük faiz oranlarının kredi kullanımını artırarak tüketici harcamalarını ve yatırım faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Piyasa analistleri, Merkez Bankası’nın bu kararının finansal piyasalarda likiditeyi artırdığına ve yatırımcı güvenini desteklediğine dikkat çekiyor.

Tacikistan'da yeni faiz oranları belli oldu

Bunun yanı sıra, RBI’nin para politikası kararları, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler gibi faktörlerin yarattığı baskılar göz önünde bulundurularak alınıyor. Hükümet yetkilileri, bu faiz indiriminin yanı sıra, uzun vadede yapısal reformlar, altyapı yatırımları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi ek önlemlerle ekonomik büyümeyi desteklemeyi planlıyor. Finans sektörü ve tüketici kredileri alanındaki olumlu gelişmelerin, ekonomik canlanmaya katkıda bulunacağı öngörülüyor.

RBI’nin aldığı bu karar, yalnızca faiz oranlarını düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda piyasalara ve yatırımcılara güven aşılamayı hedefliyor. Merkez Bankası’nın yaklaşımının, Hindistan ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında daha dirençli hale gelmesine yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca, yeni faiz politikası adımının, uluslararası yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi ve piyasa istikrarının sağlanması yönündeki beklentileri de artırdığı gözlemleniyor.