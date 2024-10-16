Hindistan Olimpiyat Komitesi'nde deprem

Hindistan Olimpiyat Komitesi'nin (IOA) ilk kadın başkanı olarak atanmasından iki yıldan az bir süre sonra ülkenin efsanevi atleti PT Usha, 25 Ekim'de yapılacak Özel Genel Kurul'da (SGM) güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya. Yürütme Kurulu gündemine göre, önerge "iddia edilen anayasa ihlalleri ve Hint sporuna potansiyel olarak zarar verebilecek eylemler" üzerine odaklanıyor.

Usha ile IOA Yürütme Kurulu arasındaki gerginlikler aylardır tırmanıyor. Usha, eleştirmenleri tarafından "kibirli olmakla" da suçlanıyor.

Hindistan Sayıştay Başkanı (CAG), Usha'nın Paris Olimpiyatları'nda bir misafirperverlik salonu için Reliance ile onayladığı bir sözleşme hakkında da sorular gündeme getirdi. CAG, Reliance'a "haksız iyilikler" yapıldığını ve bunun IOA'ya 2,8 milyon avroluk bir mali kayırmayla sonuçlandığını iddia ediyor. Usha bu iddiaları şiddetle reddederek iddiaların tamamını "temelsiz" olarak nitelendirdi.