Hindistan Olimpiyat Komitesi'nde deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan Olimpiyat Komitesi'nde deprem

Hindistan Olimpiyat Komitesi'nin ilk kadın başkanı olan PT Usha , anayasa ihlalleri ve mali suistimal iddiaları arasında 25 Ekim'de güvensizlik oylamasına çıkacak.

Hindistan Olimpiyat Komitesi'nin (IOA) ilk kadın başkanı olarak atanmasından iki yıldan az bir süre sonra ülkenin efsanevi atleti PT Usha, 25 Ekim'de yapılacak Özel Genel Kurul'da (SGM) güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya. Yürütme Kurulu gündemine göre, önerge "iddia edilen anayasa ihlalleri ve Hint sporuna potansiyel olarak zarar verebilecek eylemler" üzerine odaklanıyor.

Usha ile IOA Yürütme Kurulu arasındaki gerginlikler aylardır tırmanıyor. Usha, eleştirmenleri tarafından "kibirli olmakla" da suçlanıyor.

Hindistan Sayıştay Başkanı (CAG), Usha'nın Paris Olimpiyatları'nda bir misafirperverlik salonu için Reliance ile onayladığı bir sözleşme hakkında da sorular gündeme getirdi. CAG, Reliance'a "haksız iyilikler" yapıldığını ve bunun IOA'ya 2,8 milyon avroluk bir mali kayırmayla sonuçlandığını iddia ediyor. Usha bu iddiaları şiddetle reddederek iddiaların tamamını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

p-t-usha.jpg

Son Haberler
Ünlü fenomen 192 metreden düşerek öldü. Sosyal medyada paylaşmak için tırmanıyordu
Ünlü fenomen 192 metreden düşerek öldü. Sosyal medyada paylaşmak için tırmanıyordu
Hindistan Olimpiyat Komitesi'nde deprem
Hindistan Olimpiyat Komitesi'nde deprem
Pablo Matera'nın cezası belli oldu
Pablo Matera'nın cezası belli oldu
Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından ilk açıklama
Yerlikaya'dan Malatya'daki depremin ardından ilk açıklama
Uzmanlar ECB'nin faiz kararını şimdiden açıkladı
Uzmanlar ECB'nin faiz kararını şimdiden açıkladı