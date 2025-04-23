Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor: Keşmir saldırısı sonrası Delhi'den sert adımlar, İslamabad'dan uyarı

Saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutan Hindistan, 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nı askıya aldığını, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları getirdiğini ve diplomatik adımlar attığını duyurdu. Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan'ı uyardı ve olası bir "sahte bayrak operasyonu" imasında bulundu.

Hindistan'ın Cammu ve Keşmir eyaletinin Anantnag bölgesindeki turistik bir alan olan Pahalgam'da yer alan Baisaran'da dün turistlere yönelik silahlı bir saldırı düzenlendi. Sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen bu bölgedeki saldırı, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde tansiyonu hızla yükseltti. Saldırının hemen ardından iki ülke arasında karşılıklı sert açıklamalar ve adımlar gelmeye başladı.

SALDIRININ DETAYLARI

Cammu ve Keşmir eyaletindeki saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı "Keşmir Direnişi" adlı bir örgüt üstlendi. Güvenlik güçlerinin belirlemelerine göre, şüpheli saldırganlar turistlerin üzerine yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız ateş açtı. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Hindistan polisi, Cammu ve Keşmir'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin 500 kişiyi gözaltına aldı ve şüpheli saldırganların robot resimlerini yayınladı.

HİNDİSTAN'DAN SERT TEPKİ VE ADIMLAR

Hindistan saldırıdan hızla Pakistan'ı sorumlu tuttu ve "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğunu iddia etti. Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Güvenlik Kabinesi Komitesi (CCS) sonrasında önemli kararları açıkladı. Misri, Pakistan'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlayarak, bu desteği kalıcı olarak sonlandırana kadar 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nın askıya alındığını ve yeniden yürürlüğe girmeyeceğini belirtti.

Diplomatik ve sınır geçişlerine yönelik de sert adımlar atıldı. Pakistan sınırındaki Attari-Wagah Sınır Kapısı'nın derhal kapatılacağını belirten Misri, geçerli vizesi olan Pakistan vatandaşlarının 1 Mayıs 2025'e kadar bu kapıdan ülkelerine dönebileceklerini aktardı. Pakistan vatandaşlarının SAARC Vize Muafiyet Programı kapsamında Hindistan'a girişinin yasaklandığını ifade eden Misri, daha önce bu kapsamda verilen tüm vizelerin iptal edildiğini ve Hindistan'da bu program dahilinde bulunan Pakistanlıların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan, diplomatik temsil düzeyinde de adımlar attı. Başkent Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görevli askeri danışmanların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirten Misri, söz konusu kişilere Hindistan'ı terk etmeleri için 1 hafta süre verildiğini duyurdu. Misri ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu'ndaki görevli askeri danışmanların da geri çekileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Misri, Pakistan'ın "teröre verdiği destek" nedeniyle uluslararası topluma çağrı yapılacağını da sözlerine ekledi.

PAKİSTAN'DAN KARŞILIK VE SUÇLAMALAR

Hindistan'ın saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmasına Pakistan'dan sert bir yanıt geldi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın suçlamalarına tepki göstererek bir uyarıda bulundu. Asif, Hindistan'ın herhangi bir "maceraperest" girişime karşı ülkesinin etkili bir karşılık verme kapasitesinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

Pakistan'ın teröre karşı duruşunu vurgulayan Asif, ülkesinin dünyanın neresinde olursa olsun terörü kınadığını belirtti ve Pakistan'ın onlarca yıldır terörle mücadele ettiğini ve bu tehditten en çok etkilenen ülke olduğunu savundu. Asif, "Terörü şiddetle kınadığımız konusunda hiçbir şüphe olmasın" ifadelerini kullandı.

Asif, Hindistan'ın Cammu ve Keşmir saldırısı hakkında sadece suçlamalarla sorumluluktan kurtulamayacağını ve kapsamlı bir soruşturma yapması gerektiğini vurguladı. Hindistan'ın Pakistan'ı suçlamasının "uygunsuz" olduğunu belirten Asif, söz konusu saldırının Hindistan-Pakistan arasında gerilime neden olmak için bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceği imasında bulundu. Asif, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin yarın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkanlığında toplanacağını ve Cammu ve Keşmir saldırısı ile Hindistan'ın aldığı kararlara uygun bir karşılık verileceğini ifade etti.

Cammu ve Keşmir'deki turistlere yönelik saldırı sonrası Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, alınan karşılıklı sert kararlar ve açıklamalarla hızla yükselmeye devam ediyor.