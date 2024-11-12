Hindistan, Pakistan'a gitmeyi reddetti: Kriket arenasında siyasi fırtına esiyor

Pakistan Kriket Kurulu (PCB), Hindistan kriket takımının 2025’te düzenlenecek ICC Şampiyonlar Kupası için Pakistan’a gitmeyeceğini doğruladı. PCB Başkanı Mohsin Naqvi, bu durumu kabul etmeyeceklerini belirterek "hibrit model" teklifini reddettiklerini vurguladı. İki ülke arasındaki bu gerilim, yıllardır süregelen politik çekişmelerin kriket sahasına taşınmasıyla yeniden alevlendi.

PCB’nin sözcüsü, Hindistan Kriket Kontrol Kurulu’nun (BCCI), Hindistan'ın Pakistan'a gitmeme kararını ICC’ye bildirdiğini açıkladı. Bu kararın ardından PCB, Pakistan hükümetinden “yönlendirme ve tavsiye” talebinde bulundu. Naqvi ise Hindistan’ın itirazlarını yazılı olarak belirtmesi gerektiğini ifade ederek, "İki aydır Hindistan medyasında bu konu gündemdeydi. Bizim duruşumuz nettir: Bu konuda bize yazılı bildirim yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Şampiyonlar Kupası Yalnızca Pakistan’da Oynanmalı"

Pakistan’ın ev sahipliği yapacağı turnuvada, Naqvi, başka ülkelerde maç düzenlemeyi reddettiklerini açıkladı. Naqvi, "Her ülke, Şampiyonlar Kupası'nın burada oynanmasını istiyor" diyerek bu konuda geri adım atılmayacağını belirtti. Ayrıca, diğer kriket kurullarından birçok yetkiliyle görüştüğünü ve bu turnuvayı desteklediklerini aktardı. “Bu konuyu siyasi bir mesele haline getirmemeliyiz. Her ülke için mümkün olan en iyi olanakları sağlayacağız ve yurt dışından gelen seyircileri de ağırlamaktan memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.

Hindistan, 2008'den beri siyasi sebeplerle Pakistan’a seyahat etmiyor ve iki ülke arasındaki maçlar sadece çoklu takım turnuvalarında gerçekleşiyor. En son 2012-2013 yıllarında Hindistan’da bir beyaz top serisi düzenlenmişti. Ekim-Kasım 2023 döneminde ise Pakistan, Hindistan’da düzenlenen ICC Kriket Dünya Kupası’nda oynadı ve tüm maçlarını Hindistan topraklarında gerçekleştirdi.

Diğer Ülkelerden PCB’ye Destek

Al Jazeera’ye bilgi veren bir PCB kaynağı, Hindistan dışında tüm ülkelerin Pakistan’ın turnuvayı düzenlemesine destek verdiğini ifade etti. PCB Başkanı’nın, T20 Dünya Kupası finali öncesinde Barbados’ta diğer kriket kurulu başkanlarıyla görüşerek Pakistan’daki hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Bu görüşmelerde, Pakistan’a gelen uluslararası kriket oyuncularının olumlu geri bildirimleri sayesinde ülkelerin, Pakistan’da düzenlenen turnuvalara sıcak baktığı dile getirildi.