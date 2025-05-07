Hindistan, Pakistan'ı vurdu! Peş peşe patlamalar

Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Pakistan’ın Muzaffarabad kenti yakınlarında bir dizi patlama sesi duyuldu. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan’ın füze saldırısıyla ülkeyi hedef aldığını açıkladı. Saldırının ardından Pakistan’dan misilleme açıklaması geldi.

İLK AÇIKLAMA HİNDİSTAN'DAN

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" dedi.

PAKİSTAN: BÜYÜK PATLAMALAR VE HAVA HAREKETLİLİĞİ GÖZLENDİ

Pakistan Askeri Sözcüsü Tümgeneral Ahmad Sharif, bölgede büyük patlamaların duyulduğunu ve savaş uçaklarının havada görüldüğünü doğruladı. Olayın ardından bölgedeki paniğin arttığı bildirilirken, iki ülkenin hükümetlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA DOĞRULANMAMIŞ GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Sosyal medya platformlarında, Hindistan’a ait savaş uçaklarının Hindistan'da bazı noktaları hedef aldığına dair çok sayıda video paylaşıldı.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN'I SUÇLAMIŞTI

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Turistlerin hedef alındığı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Pakistan’dan geldiği iddia edildi.

HİNDİSTAN'DAN DİPLOMATİK VE ANLAŞMALARA YÖNELİK ADIMLAR

Saldırının ardından Hindistan yönetimi, Pakistan’a yönelik bir dizi sert önlem aldı. Yeni Delhi yönetimi, iki ülke arasındaki İndus Suları Anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Bununla birlikte, Hindistan’da görev yapan Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

PAKİSTANLI KAYNAKLAR: SIRA DIŞI HAVA HAREKETLİLİĞİ VAR

İsmi açıklanmayan bazı Pakistanlı savunma yetkilileri, bölgede sıra dışı hava hareketliliği yaşandığını kabul etti. Ancak yetkililer bu konuda daha fazla detay paylaşmadı.

HİNDİSTAN MEDYASI: OPERASYONLAR TERÖR ALTYAPISINA YÖNELİK

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, saldırılar isimsiz savunma yetkililerine dayandırıldı ve “keskin nişanlı operasyonlar” olarak nitelendirildi. Bu operasyonların, Pahalgam’daki saldırıya neden olan terör altyapısını ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRI: GERİLİM ARTIRILMASIN

Olayların ardından uluslararası gözlemciler ve dışişleri bakanlıkları, her iki ülkeye de itidal çağrısında bulunarak, gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı.