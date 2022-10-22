Hindistan uzaya 36 internet uydusu fırlattı

(AA) - Hindistan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle mart ayında Rus Uzay Ajansı’ndan ayrılan OneWeb şirketi için ilk kez uydu fırlattı.

Ülkenin güneyinden fırlatılan roket, 36 özel internet uydusunu uzaya taşıdı.

Hindistan Uzay Ajansı Başkanı S. Somanath, fırlatılan 36 uydunun 16’sının başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini kalan 20 uydunun da güvenli bir şekilde ayrılacağına inandığını söyledi.

OneWeb uyduları, bugüne kadar Rus roketleri ile uzaya gönderiliyordu. Ancak şirket Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya Federal Uzay Ajansı ile yollarını ayırmaya karar verdi.

OneWeb’in yörüngede 462 uydusu bulunuyor. Gelecek yıl bu sayıyı 648 yapma hedefinde olan şirket, Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan aksamaya rağmen küresel kapsama alanını etkinleştirmeye devam edeceğini bildirdi.