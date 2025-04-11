Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar: 100'den fazla can kaybı

Bölgede hava durumunun kötüleşmeye devam edeceği bildirildi.

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 100'Ü AŞTI

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te ise yıldırım düşmesi ve şiddetli fırtınalar nedeniyle 18 kişi öldü.

NEPAL'DE DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komşu ülke Nepal'de de benzer hava koşulları etkili oldu. Şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmeleri sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

DAHA FAZLA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hint basınında yer alan hava durumu tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki günlerde yağışların şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.