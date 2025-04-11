Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar: 100'den fazla can kaybı

Kaynak: AA
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar: 100'den fazla can kaybı

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de son iki günde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede hava durumunun kötüleşmeye devam edeceği bildirildi.

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 100'Ü AŞTI
Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te ise yıldırım düşmesi ve şiddetli fırtınalar nedeniyle 18 kişi öldü.

NEPAL'DE DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Komşu ülke Nepal'de de benzer hava koşulları etkili oldu. Şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmeleri sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

DAHA FAZLA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Hint basınında yer alan hava durumu tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki günlerde yağışların şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Son Haberler
Azerbaycan-İsrail yakınlığı nasıl başladı? Aliyev'in çıkışı gündem oldu
Azerbaycan-İsrail yakınlığı nasıl başladı? Aliyev'in çıkışı gündem oldu
İstanbul'a gelen herkesin görmek istediği tepe! Manzarası büyülüyor
İstanbul'a gelen herkesin görmek istediği tepe! Manzarası büyülüyor
Yine Esenyurt, yine cinayet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü
Yine Esenyurt, yine cinayet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü
Ünlü markanın ürünleri apar topar toplatılıyor! Her evde kullanıyordu
Ünlü markanın ürünleri apar topar toplatılıyor! Her evde kullanıyordu
Yunus Akgün golden sonra yaptıkları sevinci anlattı
Yunus Akgün golden sonra yaptıkları sevinci anlattı