Hindistan ve Pakistan arasında kırılgan ateşkes

Hindistan ile Pakistan arasında nükleer silahlara sahip iki komşunun dört gün boyunca sürdürdüğü şiddetli çatışmaların ardından sağlanan ateşkes, pazar sabahı itibarıyla büyük ölçüde korunuyor. Çatışmalarda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybederken, bölgede elektrikler yeniden sağlandı ve halk günlük yaşamına dönmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük iki ülkeyle ticareti önemli ölçüde artıracağım. Ayrıca Keşmir meselesi için birlikte çözüm arayacağım" dedi. Trump'ın arabuluculuğu, çatışmaların sona ermesinde etkili oldu. ABD'nin diplomatik baskıları sonucunda iki ülke karşılıklı olarak ateşkesi kabul etti. Ancak Hint Keşmir’inde kısa süre sonra yeniden top sesleri duyuldu.

Amritsar’da halk, siren sesleriyle günlük hayatına dönerken, çatışmalardan etkilenen halk bir nebze de olsa rahatladı. Dört gündür ev ve işyerlerini kapatan birçok kişi, sokaklara yeniden çıktı. Amritsarlı esnaf Satvir Singh Alhuwalia, "Pahalgam’daki saldırıdan sonra büyük korku yaşıyorduk. En azından artık kan dökülmeyecek" sözleriyle duygularını paylaştı.

Hindistan, çatışmalar sırasında üst düzey devlet görevlisi Raj Kumar Thapa’nın da aralarında bulunduğu sivillerin ölümünden Pakistan’ı sorumlu tutuyor. Pakistan ise yalnızca kendi topraklarındaki Keşmirli ayrılıkçılara siyasi ve diplomatik destek verdiklerini belirterek, Hindistan’ı ateşkesi bozmakla suçluyor.

Pakistanlı yetkililere göre, Keşmir'in Bhimber bölgesinde gece boyunca hafif çaplı atışlar dışında başka bir çatışma yaşanmadı. Her iki taraf da karşılıklı olarak birbirini suçlarken, son otuz yılın en büyük sınır çatışmalarının yaşandığı bu olayın uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağı henüz belirsizliğini koruyor.

Keşmir sorunu, 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanan Hindistan ve Pakistan arasında bugüne dek üç kez savaşa neden oldu. Hindistan, Keşmir’de 1989’dan bu yana süren ayrılıkçı ayaklanmadan Pakistan’ı sorumlu tutuyor. Son yaşanan şiddet olayları, Keşmir’deki gerilimin hâlâ ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.