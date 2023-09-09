Hindistan yeni ismi 'Bharat' ile G-20 zirvesine katıldı

Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesinin açılış konuşmasını yapan Başbakan Narendra Modi'nin önündeki isimliğe Hindistan yerine 'Bharat' yazıldı.

Hükümet, yeni ismi ilk kez kullanırken, ülkede başbakanın Hindistan yerine farklı bir isim kullanmasının anayasaya uygun olup olmadığı tartışılıyor.

Parlamentonun, 18-22 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan özel oturumda Hindistan'ın adını Bharat olarak yeniden adlandırma kararı alması bekleniyor. Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediyor, ancak bunun yalnızca 'Bharat' olarak değiştirilmesi yönündeki talep giderek artıyor.

İLK KEZ G-20'DE KULLANILDI

Özellikle hükümeti destekleyenler arasında artan bu talep, G-20 zirvesine de damga vurdu. Hindistan’ın başkenti Delhi'de gerçekleştirilen G-20 zirvesinin açılış konuşmasını yapan Başbakan Narendra Modi'nin önündeki isimliğe Hindistan yerine Bharat yazdırdı. Böylece, Bharat ismi ilk kez kullanılmış oldu.

BM, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEP BEKLİYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan'ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke ismi olarak Hindistan yerine Bharat'ı kullanması üzerine ortaya çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yayınladı. Haq, Hindistan hükümetinden resmi bir talep gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini ifade etti.