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100 milyon doz korona aşısı imha edildi

Hindistan Serum Enstitüsü (SII), son kullanma tarihi geçen 100 milyon doz korona virüs aşısının imha edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:44
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Hindistan'da 100 milyon doz korona aşısı imha edildi

100 milyon doz korona aşısı imha edildi
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Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawala yaptığı açıklamada, korona virüse karşı ülkede en yaygın kullanılan "Covishield" aşısının talebin azalmasıyla birlikte Aralık 2021'de üretiminin durdurulduğunu ifade etti.

Poonawala, "İnsanlar artık korona virüsten bıkmış gibi göründüğü için hatırlatma dozlarına da talep yok. Dürüst olmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık" ifadelerini kullandı.

Poonawala, raf ömrü 9 ay olan aşıların son kullanma tarihinin Eylül ayında sona ermesiyle 100 milyon doz korona virüs aşısının imha edildiğini bildirdi.

Poonawala, "İleriye dönük olarak insanlar her yıl grip aşısı olduklarında beraberinde bir Covid aşısı da alabilirler. Ancak Hindistan'da Batı'da olduğu gibi her yıl grip aşısı olma kültürü yok" dedi.

Hindistan'da yaklaşık 2 milyar doz aşı uygulandı. Covishield, Hindistan'da yapılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Hindistan Sağlık Bakanlığına göre nüfusun yüzde 70'inden fazlası en az iki doz korona virüs aşısı yaptırdı.

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