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18 yaşından küçüklerin telefon kullanımı yasaklandı

Hindistan'da yer alan Maharashtra'nın Yavatmal bölgesindeki bir köyde, 18 yaşın altındaki çocukların ve gençlerin cep telefonu kullanmasını yasaklandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:15
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Hindistan'da 18 yaşının altındakilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı

18 yaşından küçüklerin telefon kullanımı yasaklandı
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Çocukların akıllı telefonlara olan bağımlılığını engellemek için Maharashtra eyaletinin Yavatmal bölgesindeki bir Hint köyünde 18 yaşından küçüklerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Yerel meclis, 18 yaşın altındaki çocukların akıllı telefon kullanımını tamamen yasaklamaya karar verdi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Herhangi bir kişinin suçlu bulunması halinde 200 Rupi (yaklaşık 45 TL) para cezasına çarptırılacağı bildirildi. Ancak ilk ihlalde sözlü bir uyarı yapılacağı belirtildi.

Köylüler, konseyin COVID-19 salgını sırasında çocukların akıllı telefonlara çok fazla bağımlı hale geldiği sonucuna vardığını belirttiler ve alınan bu yeni kararın durumu düzeltmesini bekliyorlar. İnternette yer alan rakamlara göre köyün nüfusu yaklaşık 2.700 kişiden oluşuyor.

 

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Zeki
20.11.2022 16:17
Super karar… yetiskin harici ailelere telefon satisi ve alimi kisitlanmali  
 
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