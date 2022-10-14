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2 kadın Tanrılara kurban edildi

Hindistan'da kara büyü kabusu yaşanıyor. 2 kadını Tanrılara kurban ettiğin sanılan 3 kişi gözaltına alındı. Hindistan'da halk zenginlik, çocuk sahibi olma, sıhhat kazanma veya yağmur yağması gibi dileklerinin gerçekleşmesi için kara büyüye başvuruyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:49
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Hindistan'da 2 kadın Tanrılara kurban edildi

2 kadın Tanrılara kurban edildi
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Hindistan'ın güneybatı eyaleti Kerala’da iki kadını 'tanrılara kurban ettiği" sanılan üç zanlı yakalandı. Birkaç ay arayla öldürüldükleri belirlenen kadınların cesetleri 11 Ekim’de bulundu.

Polis, alternatif tıp sistemi ayuverdayı uygulayan bir şifacı, onun eşi ve başka bir üfürükçü adamın kadınları öldürmeden önce işkence ettiğini açıkladı.
Cinayet suçlamasını kabul eden sanıkların kurban töreni iddialarını kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Ancak kadınların başlarının kesilmiş olması iddiaları güçlendiriyor.

Cinayet kurbanlarının piyango bileti satıcısı olduğu ve sanıklar tarafından para kazanma vaadiyle ölüm tuzağına çekildiği açıklandı. Polis, haber alınamayan sanıkların telefon kayıtlarından sanıklara ulaşıldığını kaydetti.

Dedektif P. Parakash gazetecilere şöyle dedi:

"Çok acayip bir cinayet vakası olduğunu söyleyebilirim. Her bir cinayetin hangi tarihte olduğunu ve başka kurbanlar olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz."

Eyalet yönetimi lideri Pinarayi Vijayan, “vicdanları yaralayan” bu cinayetlerin Kerala’da yaşanmasını aklının almadığını söyledi. 

Eyalet henüz cinayetlerin şokunu atlatamadan, sosyal medyaya düşen kara büyü video kaydı kaygıları iyice artırdı. Dans edip esrarengiz sözler söyleyen bir kadının önündeki çocuğun baygınlık geçirdiği kayıt üzerine polis, Vasanthi ve Shobana olarak tanınan 41 yaşındaki kadın ile kocasını gözaltına aldı.

Kerala, nispeten eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir bölge olarak biliniyor ancak Hindistan'ın birçok bölgesinde halk zenginlik, çocuk sahibi olma, sıhhat kazanma veya yağmur yağması gibi dileklerinin gerçekleşmesi için kara büyüye başvuruyor.

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