Hindistan'da 4 katlı bina yerle bir oldu: Ölüler var

Kaynak: AA
Hindistan'da 4 katlı bina yerle bir oldu: Ölüler var

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de yerel saatle 03.00 sularında 4 katlı bina çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi enkazdan kurtarılırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilisi Sandeep Lamba, 8 ila 10 kişinin hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müfettiş Yardımcısı Mohsen Shahidi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Delhi Belediye Başkanı Mahesh Kumar Khinchi, yetkililere soruşturma başlatmaları ve ihmali görülenleri açığa almaları talimatının verildiğini söyledi.

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