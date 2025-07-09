Hindistan'da 40 yıllık köprü çöktü, araçlar nehre uçtu: Can pazarı yaşandı!

Düzenleme: Kaynak: AA

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir köprü aniden çöktü. Çökme sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.

Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü belirtti.

Kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiğini aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

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Gucerat eyaletinin İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, yaptığı açıklamada, olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini ve Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel'in konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

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Başbakan Patel de açıklamasında, 1985'te inşa edilen köprünün bakımının düzenli olarak yapıldığını, kazanın kesin nedeninin araştırılacağını ifade etti.

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