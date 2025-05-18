Hindistan'da binada yangın faciası: 8’i çocuk 17 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Haydarabad kentindeki bir binada yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybederken yaralılar hastaneye sevk edildi.
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Yetkililer, kısa devre sonucu çıktığından şüphelendikleri yangında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise X hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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