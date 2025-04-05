Hindistan’da ChatGPT fırtınası esiyor

ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, son yıllarda Hindistan’da hızla büyüyen internet kullanıcı tabanına erişerek ChatGPT'nin kullanımını artırmayı başardı. Şirketin üst düzey yöneticileri, Hindistan’ı ChatGPT’nin en hızlı büyüyen pazarı olarak tanımlarken, üçüncü taraf analizler bu popülaritenin gelir anlamında henüz karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

SensorTower adlı analiz şirketinin verilerine göre, Hindistanlı kullanıcılar 2023 yılından bu yana mobil uygulama içi satın alımlar aracılığıyla ChatGPT aboneliklerine toplamda 8 milyon dolar harcadı. Bu rakam, yalnızca mobil uygulamaya dayalı olup web uygulaması üzerinden yapılan satın alımları içermiyor. Ancak dikkat çekici olan, aynı dönemde ABD’li kullanıcıların ChatGPT’ye mobil uygulama üzerinden 330 milyon dolar harcaması.

Apple'dan Hindistan hamlesi

FİYATLANDIRMA KULLANICILARI ZORLUYOR

Hindistan’daki gelirlerin düşük seyretmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak yerel fiyatlandırmanın eksikliği gösteriliyor. OpenAI’nin Hindistan’daki en düşük fiyatlı ChatGPT abonelik planı ayda 20 dolara denk geliyor. Bu da, Hindistan’da dijital abonelikler için pahalı olarak değerlendiriliyor. Ortalama kullanıcı gelir düzeyi düşünüldüğünde, bu ücret pek çok kişi için erişilebilir değil.

Şirket, Hindistan’daki büyüme verilerini doğrudan paylaşmaktan kaçınsa da, OpenAI’nin Operasyon Direktörü Brad Lightcap tarafından kısa süre önce yapılan bir sosyal medya paylaşımında Hindistan, ChatGPT’nin "en hızlı büyüyen pazarı" olarak tanımlandı.

OpenAI'nin o3 modeli el yakacak

950 MİLYONLUK POTANSİYEL

Her ne kadar şu anki gelir seviyesi düşük olsa da, Hindistan OpenAI için uzun vadede büyük bir büyüme motoru olmaya aday. Şirketin CEO’su Sam Altman’ın hedefi, ChatGPT’yi milyarlarca kullanıcıya ulaşan küresel bir platforma dönüştürmek. Bu hedefin gerçekleşmesinde Hindistan’ın 950 milyonu aşkın internet kullanıcısı kritik rol oynayabilir.

Bu hedef doğrultusunda OpenAI, Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri olan Reliance Jio ile ortaklık kurmak için temaslarda bulunuyor. Bu iş birliği, ChatGPT’nin daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırabilir.

OpenAI, Ghibli hayranlarını kızdırdı

GÖRSEL İÇERİKLER İLGİ ÇEKTİ

Mobil uygulama analiz platformu Appfigures’in verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana ChatGPT Android uygulama indirmelerinin yüzde 20’sinden fazlası Hindistan’dan geldi. Bu artışın bir kısmı, ChatGPT’ye eklenen yeni görsel üretim özelliği sayesinde gerçekleşti. Özellikle Studio Ghibli tarzı gerçekçi sanat eserleri yaratma yeteneği, sosyal medyada viral hale geldi ve yeni kullanıcıları platforma çekti.

Dünya genelinde haftalık aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aşan ChatGPT, Hindistan pazarındaki etkisini artırarak OpenAI’nin küresel hedeflerine ulaşmasında belirleyici olabilir.

OpenAI’nin yeni aracı Operator geliyor

UYGULAMA ORGANİK BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

ChatGPT, Hindistan’da şu anda büyük ölçüde organik büyümeye dayanıyor. Yerel reklam ya da kapsamlı pazarlama stratejilerinden ziyade kullanıcılar arasında yayılan deneyimler, uygulamanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı. Özellikle üniversite öğrencileri, yazılım geliştiriciler ve genç profesyoneller arasında hızla yayılan yapay zekâ kullanımı, Hindistan’da dijital kültürün bir parçası hâline geliyor.

Ancak gelir modelinin sürdürülebilir hale gelmesi için OpenAI’nin Hindistan’a özel fiyatlandırma modelleri geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca yerel ödeme yöntemleri, dil seçenekleri ve kullanıcı destek sistemlerinin genişletilmesi de potansiyel büyümeyi gelire dönüştürmede etkili olabilir.