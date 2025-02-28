Hindistan’da çığ: 41 kişi kar altında mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da çığ: 41 kişi kar altında mahsur kaldı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığın ardından 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan’da Himalaya Dağları’nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi.

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Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

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Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5’inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denildi.

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Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar en az 16 işçinin kurtarıldığını söyledi.

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Chamoli Bölge Yöneticisi Sandeep Tiwari ise, yağmur ve kar yağışının hareket kabiliyetini ve helikopter hizmetlerinin kullanımını sınırladığını bildirdi.

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