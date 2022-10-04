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Hindistan'da çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp

Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya Dağlarında yaşanan çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:20
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Hindistan'da çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp

Hindistan'da çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp
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Hindistan'ın kuzeyindeki Garhwal Himalayalarında bulunan Gangotri Sıradağlarındaki bir zirvede çığ düştü. Uttarakhand eyalet polisi şefi Ashok Kumar tarafından yapılan açıklamada, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 11 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

Bölgede 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden Kumar, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Hindistan ordusu tarafından devam eden kurtarma çalışmalarının 2 helikopterle de desteklendiğini ifade etti.

Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu'ndan yetkili Amit Chowdhary, "Hindistan dağcılık tarihinde ilk kez böyle kalabalık bir grup dağcı çığ nedeniyle hayatını kaybetti" dedi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh olayın ardından yaptığı açıklamada, "Başsağlığı dileklerimi sevdiklerini kaybetmiş acılı ailelere gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde sık sık çığ felaketi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl, kopan buzul parçasının nehre düşmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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