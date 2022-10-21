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Hindistan'da Divali Bayramı kutlandı
Hindistan'da Divali Bayramı kutlandı
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Vrindavan kentinde düzenlenen etkinlikte Hintli kadınlar, başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe ve karanlık iki haftanın başlangıcına denk gelen Divali (Işık) Bayramı'nı kutladı.
Galeri Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:55
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