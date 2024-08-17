Hindistan’da doktorlar cinsel saldırı ve cinayete tepki için grevde

Greve 1 milyondan fazla doktorun katılması bekleniyor.

Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde bulunan bir devlet hastanesinde, 36 saatlik mesainin ardından seminer odasında uyuyan stajyer doktor cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldü. Bu olay, Hindistan genelinde büyük yankı uyandırdı. Hindistan Tabipler Birliği (IMA) tarafından yapılan çağrı üzerine doktorlar, yerel saatle 06.00’dan itibaren greve gitti. Acil servisler hariç tüm sağlık hizmetleri 24 saat boyunca durduruldu. Doktorlar, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak sağlık çalışanlarını şiddetten korumayı amaçlayan Merkezi Koruma Yasası’nın yürürlüğe girmesini talep etti.

Başbakan Mamata Banerjee'den Destek

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, protestolara destek vererek soruşturmanın hızlandırılmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hindistan’ı Sokağa Döken Skandal

9 Ağustos'ta RG Kar Hastanesi’nde yaşanan olayda, 31 yaşındaki doktor uyurken cinsel saldırıya uğradı ve yarı çıplak halde meslektaşları tarafından bulundu. Olayla ilgili bir hastane çalışanı tutuklandı. Kalküta polisi tarafından yürütülen soruşturma, saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği eleştirileri üzerine Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’na devredildi.

Ülkedeki Tecavüz Vakalarının Artışı

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu’nun (NCRB) verilerine göre, 2022’de Hindistan’da 31 binden fazla tecavüz vakası kaydedildi. Bu olay, ülkede artan cinsel saldırı vakalarına dikkat çekerek geniş çaplı protestolara yol açtı.