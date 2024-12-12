Hindistan’da enflasyon düştü

Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) hedef aralığında kalmasına rağmen, Kasım ayı enflasyon verileri ekonomideki risklerin sürdüğüne işaret etti. Yıllık enflasyon oranı bir önceki ay yüzde 6,21 olarak kaydedilirken, Kasım ayında yüzde 5,48’e geriledi. Bu oran, merkez bankasının yüzde 4’lük hedefinden 2 puanlık sapma limitine yakın bir seviyede bulunuyor.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın hız kesmesi, genel enflasyonda düşüşü sağladı. Gıda enflasyonu, Ekim ayında yüzde 10,87 seviyesindeyken Kasım’da yüzde 9,04’e geriledi. Hindistan’da tüketici fiyat endeksinin yarısını oluşturan gıda fiyatlarındaki bu yavaşlama, vatandaşlar için bir miktar rahatlama anlamına gelse de, fiyatlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.

Barınma fiyatlarındaki artış yüzde 2,81’den yüzde 2,87’ye hafifçe yükselirken, yakıt ve enerji fiyatlarında düşüş hız kazandı. Bu kategorideki fiyatlar Ekim’de yüzde -1,39 iken Kasım’da yüzde -1,83’e geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,15 düştü.

Uzmanlar, enflasyondaki bu sınırlı düşüşün Hindistan Merkez Bankası’nın 2025’in ilk çeyreğinde faiz indirimine başlaması için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. Ülkede yılın başından itibaren görülen yüksek fiyat artışları, ekonomik toparlanma için önemli bir engel oluşturmuş durumda.

Türkiye’den bakıldığında, Hindistan gibi büyük bir ekonomide enflasyonun kontrol altına alınma çabaları, global piyasalara da yansımaları olabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke için riskler barındırıyor.