Hindistan’da enflasyon geriledi

Enflasyondaki bu hafif yavaşlamanın temel nedeni, Hindistan tüketici sepetinin neredeyse yarısını oluşturan gıda fiyatlarındaki düşüştü. Gıda enflasyonu, Kasım ayındaki %9,04 seviyesinden Aralık ayında %8,39’a geriledi. Ayrıca, konut fiyatları artışı %2,87’den %2,71’e düşerken, yakıt ve ışık kategorisindeki deflasyon -%1,83’ten -%1,39’a yavaşladı.

Hindistan Borsası'nda haftanın son işlem gününde 266 puan artış

AYLIK DÜŞÜŞTE REKOR

Perakende fiyatlar aylık bazda %0,52 düşerek son bir yıldan uzun süredir en sert aylık gerilemeyi kaydetti. Uzmanlar, özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalmasının enflasyonu kontrol altına alma çabalarına destek verdiğini vurguladı.

Hindistan borsasında geri dönüş rüzgarı

PİYASA VE HEDEFLER

Hindistan İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı’nın (MOSPI) verilerine göre, bu oranlar piyasa beklentileriyle uyumlu seyretti. Ekonomistler, enflasyonun Merkez Bankası’nın %4 hedefine daha da yaklaşmasının, parasal politikalarda yeni adımların önünü açabileceğine dikkat çekiyor.