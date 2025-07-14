Hindistan’da enflasyon negatife döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan’da enflasyon negatife döndü

Haziran 2025'te Hindistan’da toptan fiyatlar, gıda ve yakıttaki sert düşüşle birlikte bir yıl sonra ilk kez yıllık bazda eksiye indi.

Hindistan’da toptan fiyatlar Haziran 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.13 düşerek beklentilerin tersine geriledi. Bu, Ekim 2023’ten bu yana ilk yıllık düşüş olarak kayda geçti. Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, bu gerilemede özellikle gıda fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Gıda grubunda yıllık düşüş yüzde 0.26 olurken, bu kategorideki en büyük gerilemeler soğanda yüzde 33.49, patateste yüzde 32.67 ve sebzelerde yüzde 22.65 olarak belirlendi. Yakıt fiyatları ise yüzde 2.65 azalarak son beş ayın en sert düşüşünü yaşadı.

İmalat fiyatlarında artış ise yüzde 1.97’ye gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Özellikle kağıt, gıda ürünleri ve plastik imalatında artış hızı yavaşladı. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0.19 azaldı.

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