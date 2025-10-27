Hindistan, yaklaşan fırtına nedeniyle 50 bin kişiyi tahliye etti. Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi, Bengal Körfezi'nden yaklaşan Montha Fırtınası'nın yarın akşam saatlerinde kıyıya ulaşacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle körfeze kıyı bölgelerde cuma akşamına kadar şiddetli yağış olması beklenirken, balıkçılara da "denize açılmama" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, 50 bin kişiyi tahliye ederek geçici kamplara aldı.

Montha Fırtınası'nın yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.