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Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı

Hindistan’da bir genç İnstagram’da paylaşmak için tehlikeli bir oyunun içine girdi. Tren arkasından gelirken fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 07:08
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Hindistan'da fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı

Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
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Milli Gazete'de yar alan bilgilere göre, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kazipet bölgesinde korkutucu bir olay yaşandı. Instagram'da paylaşmak için raylarda fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı.

Hindistan'da Pazar günü meydana gelen ve anbean kameralara yansıyan korkutucu bir olay yaşandı. Olay, 4 Eylül Pazar günü Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında meydana geldi.0

17 yaşındaki Ch Akshay Raj adlı genç, Instagram için etkileyici bir görüntü çekerken yaşandı. Rayların kenarında yürüyen çocuğa hızla gelen tren çarptı. Görüntülerde tren çocuğun omzuna vuruyor ve bir anda yere yığılıyor.

Kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.

 

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