Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki Jhansi kentinde bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde meydana gelen yangında, en az 10 bebek hayatını kaybetti. Yangında 16 bebeğin durumunun kritik olduğu bildirilirken, hastane personeli, alevler içindeki 45 bebeği kurtarmayı başardı. Yetkililer, yangının elektrik arızasından kaynaklandığını belirtirken, hastanedeki yangın alarmlarının devreye girmediği yönündeki iddialar dikkat çekti.

Yangın, gece saatlerinde patlak verdi ve hastane personelinin duman ve alevleri fark etmesiyle harekete geçildi. Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, bu hastanede şubat ayında bir güvenlik incelemesi yapıldığını ve haziran ayında bir yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak yangın sonrası yaşanan bu trajik olay, önlemlerin yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayın ardından yaptığı açıklamada, masum çocuklarını kaybeden ailelere derin taziyelerini iletti. Ayrıca, eyalet yetkilileri yaslı ailelere 500 bin Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini duyurdu. Bu yangın, Hindistan'da son altı ay içinde yenidoğan bebeklerin öldüğü ikinci büyük hastane yangını olma niteliği taşıyor. Daha önce, Mayıs ayında Delhi'deki özel bir yenidoğan tesisinde çıkan yangında da altı bebek yaşamını yitirmişti.