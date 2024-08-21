Hindistan’da ilaç fabrikasında patlama: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.