Hindistan'da inekler Türkiye'de köpekler insandan daha değerli! Kızını korumak için sokak köpeklerini öldüren babaya suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Hindistan'da inekler Türkiye'de köpekler insandan daha değerli! Kızını korumak için sokak köpeklerini öldüren babaya suç duyurusu
Sivas Şarkışla’da 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden dörtünü silahla vurarak öldüren bir baba hakkında Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu olay sonrasında, “Hindistan’da ineklerin Türkiye’de köpeklerin dokunulmazlığı var” şeklinde yorumlar yapıldı.

Şarkışla ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yaklaşık 15 sokak köpeği saldırdı. Güvenlik kamerası aracılığıyla olayı fark eden annesi ve okul servisi şoförü tarafından kurtarıldı.

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Olay yerine gelen baba, kendisine de saldıran köpekleri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı ve 4 köpeği vurarak öldürdü.

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BABAYA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

Olayın ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinden bir açıklama geldi.

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Açıklamada sokak köpeklerini öldüren baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Açıklamada, "Şarkış'la da biz korkunç bir olay yaşadık. Şarkış'la da yaşadığımız olay, eline pompalı tüfeği alan bir zat çıktı ve meskum mahalle çocukların önünde hayvanlara ateş ederek beş köpeği öldürdü. Yaralı köpeğimiz de var. Şu an Sivas Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görüyor köpeğimiz. Durumu iyi. Ama ölen köpeklerimiz de oldu. Ve bu konuyla ilgili biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldik ve başvuruda bulunmak istedik. Hukuki yollarla mücadelemiz devam edecek. Bu şahıs hayvanların çocuklarına saldırdığı gibi bir tezle ortaya çıkıyor. Bu olay özelinde hayır, bu konuda hiçbir şekilde biz böyle bir duyum almadık. Bu şahsın hareketinin müferrit olduğunu ve çocuğu ön plana koyarak farklı bir ambiyans yaratmaya çalıştığını, meşruiyet kaynağı yaratmaya çalıştığını düşünüyoruz. Bunu da zaten adli makamlara bildirdik." ifadelerine yer verildi.

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Bu olay sonrasında, “Hindistan’da ineklerin Türkiye’de köpeklerin dokunulmazlığı var” şeklinde yorumlar yapıldı.

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